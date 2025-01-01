كوريا الجنوبية ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن إرسال مسجل بيانات رحلة الطائرة التي تحطمت الأحد الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحليلها.

وبالأمس بدأت السلطات استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة، طراز «بوينغ - 737 - 800»، ويعد الجهاز هو أحد «الصندوقين الأسودين» اللذين استعادهما المحققون الكوريون من حطام الطائرة التي تديرها شركة «جيجو إير» للطيران.

وتحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران «جيجو» الكورية الجنوبية، أثناء هبوطها في مطار موان الدولي؛ ما أسفر عن مقتل 179 شخصاً في أخطر كارثة جوية بالبلاد.