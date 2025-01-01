«تعليم مطروح»: طلاب سيدي عبد الرحمن الرياضية يحققون برونزية الكاراتيه جمهوريًا

قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية الرياضية بنين حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاراتيه وزن تحت 55 كومتيه ببطولة دوري كابيتال المدارس الرياضية والمقامة بمدينة الأقصر.

وهنأت وكيل الوزارة الطلاب عمر أحمد جمال، ومحمد مصطفى سمير، ومحمد إسماعيل إبراهيم، مشيدة بدور المشرفين في تهيئة المناخ المناسب لتحقيق ذلك الإنجاز، مشيدة بتشريف الطلاب لمحافظة مطروح، مؤكدة لهم أن الميدالية البرونزية خطوة للمضي قدما نحو اعتلاء منصات التتويج بالمركز الأول في قادم البطولات التي يشاركون بها.

وثمنت نادية فتحي التطور الملحوظ بمنظومة العمل بمدرسة سيدي عبد الرحمن الرياضية، مشيدة بدور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين، ومسئولي المدرسة ومعلمي التربية الرياضية في تحقيق ذلك والذي كلل بتحقيق أبطال الكاراتيه للمركز الثالث جمهوريا.

وأهدت مدير المديرية الإنجاز الرياضي الجديد للواء خالد شعيب قائد الإقليم تقديرا لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية وحرصه على تذليل كافة التحديات التي تواجه مسار العمل بالقطاع التعليمي.

طلاب سيدي عبدالرحمن الرياضية يحققون برونزية الكاراتيه جمهوريا

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