ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة حداد للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة حداد متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها بالإشراك مع مالك محل صيانة محمول، للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل "حداد" له معلومات جنائية، وتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، عن طريق أسلوب المغافلة.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه اعتاد السرقة بذات الأسلوب، وارتكب 7 وقائع، واتفق مع مالك محل صيانة محمول على التخلص من المسروقات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضى المعارضات 15 يوما.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة عدة بلاغات من المواطنين مفادها تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة القسم.
وبعمل التحريات تبين قيام حداد بارتكاب تلك الوقائع، وبإعداد الأكمنة اللزمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الوقائع، والتخلص منها وبيعها لدى عميله "مالك محل صيانة محمول".

أسلوب المغافلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات الهواتف المحمولة المسروقات سرقة الهواتف المحمولة شرطة العجوزة محل صيانة محمول