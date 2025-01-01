إحالة حداد للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في العجوزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة حداد متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها بالإشراك مع مالك محل صيانة محمول، للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل "حداد" له معلومات جنائية، وتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، عن طريق أسلوب المغافلة.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه اعتاد السرقة بذات الأسلوب، وارتكب 7 وقائع، واتفق مع مالك محل صيانة محمول على التخلص من المسروقات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضى المعارضات 15 يوما.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة عدة بلاغات من المواطنين مفادها تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات تبين قيام حداد بارتكاب تلك الوقائع، وبإعداد الأكمنة اللزمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الوقائع، والتخلص منها وبيعها لدى عميله "مالك محل صيانة محمول".