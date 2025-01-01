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الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1108 شاحنة و75 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 552 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 556 شاحنة و13 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وAlcudia Express بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس... فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة، أمل وAlcudia Express، كما تم تداول 2000 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2965 راكبا بموانيها.

استقبل إجمالي السفينة الواردات بضائع عامة ومتنوعة