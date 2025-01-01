استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك البنك المركزي المصري والذي يعرض حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في تحديث لحظي.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في البنك المركزي المصري نحو 53.03 جنيه للشراء و 53.14 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.95 جنيه للشراء و 64.11 جنيه للبيع.

و بلغ سغر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 56.24 جنيه للشراء و 56.36 جنيه للبيع.

فيما سجل الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.22 جنيه للشراء و 32.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.95 جنيه للشراء و 6.97 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم وأكثرها انتشارا وتداولا (الريال السعودي الدينار الكويتي , والدرهم الإماراتي).

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 164.79 جنيه للشراء و 165.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مستهل تداولات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 13.82 جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع.