"يوم مشؤوم يتحول إلى كابوس".. قصة الاعتداء جنسيًا على خادمة داخل شقة بالدقي

فى أحد الأماكن بالجيزة جاءت فتاة تبلغ من العمر ١٧ عاما لتبحث عن مصدر رزق، ووقعها على الاختيار لتعمل خادمة، ظلت تتنقل من منزل للآخر حتى أوقعها نصيبها لتعمل خادمة لأحد الشباب السودانيين بمنطقة الدقي، كانت تلك الفتاة بسيطة تحمل هموم الدنيا على كتفيها دون أن تشكو.

اليوم المشؤوم

في صباح ذلك اليوم، خرجت من منزلها متوجهة إلى عملها الجديد في شقة تقع بمنطقة الدقي، كانت تأمل أن يكون هذا العمل بداية لتحسين حالتها المادية وتوفير حياة كريمة لأسرتها الصغيرة، لكن مع حلول المساء، تحول يومها إلى كابوس حينما تعرضت لاعتداء جنسى بشع داخل الشقة التي تعمل فيها، على يد صاحبها.

الحيرة والقلق

صدمة الحدث جعلتها تشعر بالخوف والإهانة، ولكن الحيرة سيطرت عليها، هل تفضح ستر ذلك الذئب البشرى وتنجو بنفسها، أو تظل سجينة تحت رحمته وتقطع رزقها؟ لكنها وقفت وقفة مع نفسها، وفضلت الاختيار الأول، وقررت ألا تصمت عن حقها، وأن تواجه كل ما قد يترتب على ذلك.

الشجاعة في مواجهة الظلم

توجهت الفتاة بشجاعة إلى قسم شرطة الدقي، حيث قدمت بلاغًا لرئيس المباحث المقدم حسام العباسي بصوت مرتعش وقلب مليء بالحزن، روت تفاصيل ما حدث لها، كانت الكلمات ثقيلة، لكنها عرفت أن هذا البلاغ قد يكون السبيل الوحيد لاسترداد كرامتها.

المقدم حسام العباسي استمع إليها باهتمام بالغ، ووعدها بأن القانون سيأخذ مجراه، تم استصدار إذن من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على المتهم،

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتبين أنه كان يحمل جنسية دولة السودان.

عندما واجهه الضباط بالأدلة والشهادات، لم يستطع الإنكار واعترف بارتكابه الجريمة.

كان المتهم يقاد إلى ديوان القسم تحت أنظار رجال الأمن، شعرت الفتاة في تلك اللحظة بمزيج من الخوف والارتياح، لكنها أدركت أن الخطوة الأولى نحو استعادة كرامتها قد بدأت.

بمجرد القبض على المتهم، تولت النيابة العامة التحقيقات، تم جمع الأدلة والشهادات، وبدأت القضية تأخذ مسارها القانوني. ورغم الألم الذي عاشته الفتاة، شعرت بأن صوتها قد وصل، وأنه لن يتم التغاضي عن معاناتها.

بداية البلاغ

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسيا على يد أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.