رئيس وزراء باكستان: خطة خمسية لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام وتعزيز النمو

رئيس وزراء باكستان يعلن عن خطة اقتصادية خمسية تحت شعار أوران باكستان لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام

كشف رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف عن الخطة الخمسية للتحول الاقتصادي أوران باكستان (2024-2029) والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعزيز التصدير وتطوير التكنولوجيا والطاقة النظيفة والمساواة والتمكين.

وأكد «شريف» خلال الاحتفالية التي أُقيمت بمناسبة إطلاق الخطة أن التركيز سينصب على دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية والتعاون السياسي لإنجاح هذه المبادرة.

وتهدف الخطة إلى تطوير القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات الزراعة التعدين والمعادن والصادرات مع السعي لزيادة الاستثمارات السنوية إلى 10 مليارات دولار.

وستكون الأولوية للحكومة هي تعزيز الصناعات الموجهة نحو التصدير لتحفيز النمو الاقتصادي وجعل التصدير ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار.

وأشار رئيس الوزراء إلى استقرار الاقتصاد الكلي خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى تحقيق نتائج ملموسة منها انخفاض التضخم إلى 5%،زيادة متوسط الصادرات بنسبة 10%،ارتفاع التحويلات المالية بنسبة 24%،نمو صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 34% وانخفاض سعر الفائدة إلى 13%.

وتحدث شهباز شريف عن العقبات التي واجهتها الحكومة لا سيما التحديات المرتبطة بإتمام برنامج صندوق النقد الدولي مؤكدًا أن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة كانت بهدف منع البلاد من التخلف عن السداد.

كما أشار إلى جهود الحكومة في مكافحة الفساد، إصلاح قطاع الإيرادات، وتقليص الخسائر في الكيانات الحكومية التي بلغت 6 تريليون روبية خلال العقد الماضي.

أكد رئيس الوزراء أن تحقيق أهداف الخطة الخمسية يتطلب تعاون جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات والشعب مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية والميثاق الاقتصادي بين الأحزاب لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي كما دعا إلى ضرورة التضحية من قبل النخبة لدعم الاقتصاد الوطني.

كما سلط الضوء على أهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة بأسعار معقولة مع التركيز على الطاقة الشمسية كجزء من الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

ختامًا:هنأ رئيس الوزراء فريق العمل الوزاري والمحلي الذي ساهم في وضع هذه الخطة مشيرًا إلى أن أوران باكستان ليست مجرد خطة اقتصادية بل بداية لرحلة طويلة نحو مستقبل مشرق وأن باكستان تمتلك الموارد البشرية والطبيعية الكافية لتحقيق رؤيتها إذا توحدت الجهود.

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