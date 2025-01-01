ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى قمر يشعل حماس جمهور مسرح البالون في حفل رأس السنة.. صور

الفنان مصطفى قمر
الفنان مصطفى قمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحيا الفنان مصطفى قمر، احتفالية رأس السنة الجديدة، مساء أمس الثلاثاء، بمسرح البالون في العجوزة، والتي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

تغنى الفنان مصطفى قمر بباقة من أغانية القديمة والحديثة منها: "منايا، بحبك، الليلة دوب، جات تصالحني، أصحاب أنا وأنت والا، إسكندراني، سكة العاشقين"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور مرددين الكلمات.

كما تناولت الاحتفالية عرض الكريسماس لفرقة رضا للفنون الشعبية، إضافة إلى فقرة الساحر قدمها الفنان مختار المصري.

هذا إلى جانب العرض الاستعراضي الغنائي "نوستالجيا 90/80"، بالإشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهد العرض مجموعة من التابلوهات الاستعراضية لبعض أعمال دراما وسينما الثمانينات والتسعينات، والأغاني والبرامج التلفزيونية منها: مسلسلات أرابيسك، المال والبنون، زيزينيا، أحلام الفتي الطائر، بوابة الحلواني، الضوء الشارد، وغيرها، وأفلام الراقصة والسياسي، البيه البواب، الكيت كات، شمس الزناتي، وغيرها.

استعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر احتفالية رأس السنة الجديدة مسرح البالون