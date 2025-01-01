مصطفى قمر يشعل حماس جمهور مسرح البالون في حفل رأس السنة.. صور

أحيا الفنان مصطفى قمر، احتفالية رأس السنة الجديدة، مساء أمس الثلاثاء، بمسرح البالون في العجوزة، والتي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

تغنى الفنان مصطفى قمر بباقة من أغانية القديمة والحديثة منها: "منايا، بحبك، الليلة دوب، جات تصالحني، أصحاب أنا وأنت والا، إسكندراني، سكة العاشقين"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور مرددين الكلمات.

كما تناولت الاحتفالية عرض الكريسماس لفرقة رضا للفنون الشعبية، إضافة إلى فقرة الساحر قدمها الفنان مختار المصري.

هذا إلى جانب العرض الاستعراضي الغنائي "نوستالجيا 90/80"، بالإشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهد العرض مجموعة من التابلوهات الاستعراضية لبعض أعمال دراما وسينما الثمانينات والتسعينات، والأغاني والبرامج التلفزيونية منها: مسلسلات أرابيسك، المال والبنون، زيزينيا، أحلام الفتي الطائر، بوابة الحلواني، الضوء الشارد، وغيرها، وأفلام الراقصة والسياسي، البيه البواب، الكيت كات، شمس الزناتي، وغيرها.

استعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم.