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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مركز الملك سلمان يطلق جسرًا جويًا لإغاثة سوريا بـ350 طنًا من المساعدات

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جويًا إغاثيًا إلى سوريا، يتكون من طائرتين محملتين بـ350 طنًا من المساعدات الإغاثية، التي تشمل الحقائب الإيوائية والأدوية، وذلك لتلبية احتياجات المناطق الأكثر تضررًا.

وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق الاستقرار في سوريا، وتعزيز جهود السلام، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتخفيف معاناة الشعب السوري في مرحلة وصفتها الرياض بأنها مفصلية ومهمة.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي المساعدات السعودية المقدمة إلى سوريا منذ بداية الأزمة نحو 7.38 مليار دولار، وفقًا لمنصة المساعدات السعودية، مما يبرز الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

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