العثور على 30 جثة في مقابر مجهولة بجنوب شرق المكسيك

صرح المدعي العام لولاية تشياباس، خورخي لويس لافين أباركا، أنه تم العثور على أكثر من 30 جثة في مقابر مجهولة في الولاية بجنوب شرق المكسيك، حيث تنشط عصابات الإجرام.

وقال المدعي العام في بيان: "حتى الآن، اكتشفنا ما مجموعه 25 مقبرة غير معروفة تحوي 31 جثة، 29 رجلا وامرأتين".

وأضاف أن السلطات ستواصل القيام بالأنشطة اللازمة للبحث عن جثث الأشخاص المدرجين في قائمة المفقودين.

وأفاد حاكم تشياباس، إدواردو راميريز في وقت سابق عن عملية نفذت في الولاية، عثرت السلطات المحلية عبرها على 15 جثة في مقابر مجهولة في موقعين، كما اعتقلت أربعة أشخاص وتم العثور خلال العملية على أسلحة ومخدرات ووسائل نقل.