الشرطة الألمانية تعتقل رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص بسكين

قالت شرطة برلين في بيان يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في العاصمة الألمانية.

وأضافت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت في منشور على منصة إكس "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شارلوتينبورغ لأن رجلا حسبما زعم جرح عدة أشخاص ربما بسكين".

ووقع الحادث يوم الثلاثاء حوالي الساعة 11:50 صباحا أمام سوق Rewe في شارع شارلوتينبورغ وهو جزء هادئ إلى حد ما من العاصمة برلين.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ الهجوم سوري يحمل الجنسية السويدية.

وأفادت صحيفة "بي. زد." التي تصدر في برلين، بأن عددا من المارة انقضوا على المهاجم وتغلبوا عليه حتى وصول الشرطة.

وبين المصدر ذاته أن الرجل سرق سكينا من السوبر ماركت ثم هاجم المارة.

ولا تزال ألمانيا تعاني من آثار الهجوم المميت الذي وقع في سوق عيد الميلاد هذا الشهر والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في مدينة ماغدبورغ الشرقية.