التحقيقات تكشف ملابسات حريق مطعم سوري بالدقي

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء التحقيقات حول حريق مطعم سوري أسفل عقار بمنطقة الدقي، واطلعت على تقرير المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، الذي يرجح أن يكون وراءه ماس كهربائي.

حريق مطعم سوري

كما اسمعت جهات التحقيق إلى إفادة صاحب المطعم وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وتبين من التحريات أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

كشفت التحقيقات أن الحريق نشب داخل مطبخ المطعم وامتد إلى باقي الأدوات بداخله، والمطعم بالطابق الأرضي لعقار مكون من ٦ طوابق.

البداية كانت بإخطار تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة الدقي.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده.