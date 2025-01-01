أوكرانيا: لا طلبات لضخ الغاز الروسي عبر أراضينا في أول أيام عام 2025

كشفت البيانات الأولية على موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي طلبات أولية لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الأول من يناير 2025، ما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاقيات لاستمرار العبور قبل العام الجديد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت الوكالة، نقلا عن البيانات الرسمية، إلى أن طلبات نقل الغاز عبر محطة سودجا في منطقة كورسك بروسيا في الأول من يناير 2025 قد انخفضت إلى الصفر مقارنة باليوم السابق، بينما تم إلغاء عمليات النقل من خلال محطة سوخرانوفكا في عام 2022 بمبادرة من أوكرانيا، بحجة وجود ظروف قاهرة.

وأضافت الوكالة أن طلبات نقل الغاز من أوكرانيا إلى سلوفاكيا ومولدوفا أيضا غير موجودة بحسب البيانات، ما يعني أن لا مورد الغاز (شركة غازبروم الروسية)، ولا المشترين (الشركات والتجار الأوروبيين)ـ قاموا بطلب الضخ عبر أوكرانيا في اليوم الأول من العام الجديد.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية الخاصة بعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا تنتهي في صباح الأول من يناير 2025، وكانت تنص على ضخ 40 مليار متر مكعب سنويًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أنه لن يكون هناك عقد جديد لعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، لأنه لن يكون من الممكن تجديد الاتفاق قبل بضعة أيام من العام الجديد، فيما أعلنت أوكرانيا نيتها وقف عبور الغاز الروسي في الساعة 8 صباحًا بتوقيت موسكو في الأول من يناير.

ومع ذلك، أعلنت أوكرانيا استعدادها لاستئناف الإمدادات عبر نظامها لنقل الغاز بناءً على طلب من المفوضية الأوروبية، إذا لم يكن مصدر الغاز روسيا، وسمح الرئيس الروسي بإمكانية إبرام عقود للإمدادات عبر أطراف ثالثة - شركات تركية وهنغارية وسلوفاكية وأذربيجانية.