سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وبمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في أمس، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستهل اليوم نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار, مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي مستهل اليوم الأربعاء نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي بداية اليوم 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 50.86 جنيه للشراء، 50.96 جنيه للبيع.