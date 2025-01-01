سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 متأثرا بارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث سجل سعر الأونصة عالميًّا 2626 دولارًا وذلك وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر والتي تعرض أسعار الذهب على مدار اليوم.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، “ الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة” مستهل اليوم نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، في الصاغة المصرية اليوم نحو 3918 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، " الأكثر انتشارا وإقبالا في الأسواق المصرية" نحو 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، في مصر بداية اليوم نحو 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، مستهل تعاملات اليوم نحو2493.25 جنيها للبيع، و2480 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، في الصاغة المصرية نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 9، في مصر بداية اليوم نحو 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب، "ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب عيار 21" اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام حوالي 4418 جنيهًا.

وبلغ سعر أونصة الذهب "وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وأحد أهم أدوات الاستثمار الآمن"، بداية اليوم الأربعاء نحو 2624.13 دولار للبيع، و2623.86 دولار للشراء.

و من المتوقع أن يؤثر فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل سلبي على أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم بسبب سياساته الجمركية والضريبية.

وبالرغم من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين خلال الربع الرابع، ولكن البنك أشار في اجتماعه الأخير لعام 2024 أن سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025.

كما ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين بسبب فوز ترامب وتغير توقعات الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الدولار بسبب العلاقة العكسية بينهما.