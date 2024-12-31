بريطانيا تدعو المواطنين للابتعاد عن الأنهار خلال احتفالات العام الجديد وتحذر من فيضانات محتملة

أصدرت وكالة البيئة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من المستوى الأصفر، لافتة إلى احتمالية حدوث فيضانات متوقعة نتيجة هطول أمطار غزيرة ومستمرة ليل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في شمال إنجلترا، وأجزاء أخرى من البلاد.

وحثت الوكالة المسافرين والمحتفلين بالعام الجديد على الابتعاد عن الأنهار، مع إمكانية حدوث تأثيرات كبيرة لفيضانات الأنهار في أجزاء من إنجلترا حتى يوم الخميس المقبل، كما يُحتمل وقوع تأثيرات كبيرة لفيضانات المياه السطحية نظرًا للأمطار الغزيرة.

وأكدت الوكالة أنها تواصل مراقبة التوقعات والآثار المترتبة على مستويات المياه النهرية والسطحية، مطالبة المواطنين بمواصلة الاطلاع على التحديثات والتحذيرات من مخاطر الفيضانات خلال الأيام القادمة، والتسجيل للحصول على تحذيرات فورية من الفيضانات، والبقاء على اطلاع بأحدث المستجدات.

ومن جانبه، قال مدير شؤون الفيضانات في وكالة البيئة البريطانية ستيفان لايجر: "الأمطار الغزيرة والمستمرة الليلة وغدًا تعني احتمال ارتفاع منسوب المياه في الأنهار مع إمكانية حدوث فيضانات داخلية كبيرة حتى يوم الخميس وتأثيرات طفيفة ممكنة يوم الجمعة".

وأضاف لايجر: "ستكون الفرق الميدانية لوكالة البيئة تشغل الدفاعات ضد الفيضانات، وتتخذ إجراءات لتقليل تأثير الفيضانات، وإصدار تحذيرات الفيضانات، ودعم المجتمعات المتأثرة.. ننصح كل من يسافر أو يحتفل بالعام الجديد بأخذ الحيطة والحذر، ونحث الناس على الابتعاد عن الأنهار وعدم القيادة خلال المياه المتدفقة، حيث إن 30 سم فقط من المياه الجارية كافية لتحريك سيارتك".