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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفل دهسه جرار زراعي في بني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف القبض على متهم بدهس طفل بجرار زراعي مما أدى إلى وفاته بنطاق دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم شريف جمال رئيس مباحث قسم شرطة ناصر إشارة مفادها وقوع ضحية بنطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت مباحث مركز ناصر لمكان الواقعة للوقوف على أسبابها.

بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة تبين قيام سائق جرار زراعي بدهس طفل مما تسبب في وفاته.

تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة لمباشرة النيابة العامة التحقيقات، ووضع جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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