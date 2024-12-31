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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين في خطاب رأس السنة: 2025 عام "المدافع عن الوطن"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلين الروس المنخرطين في العملية العسكرية الخاصة هم أبطال حقيقيون يقدمون لشعب روسيا السلام والأمان، مضيفًا أن تفكير ودعوات ملايين الروس تنصب الآن حولهم.

وأشار بوتين - في خطابه بمناسبة العام الجديد -: "في هذه الليلة، تتجه أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء وملايين الناس في جميع أنحاء روسيا إلى مقاتلينا وقادتنا.. أنتم أبطال حقيقيون، قد تحملتم عبء العمل العسكري العظيم في الدفاع عن روسيا، موفرين لشعبنا ضمانات قوية للسلام والأمان.. نحن فخورون بشجاعتكم وبسالتكم، ونؤمن بكم".

ولفت بوتين إلى أنه تم الإعلان عن عام 2025 "عام المدافع عن الوطن" في روسيا، تكريمًا لهؤلاء الأبطال، وكذلك بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، والتي تحتفل بها روسيا في 9 مايو من كل عام.

بوتين روسيا