وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي؛ لبحث سبل تطوير رياضة الملاكمة في مصر ودعم خطط الاتحاد خلال الدورة الجديدة.

في بداية اللقاء، هنأ الوزير مجلس إدارة الاتحاد الجديد على ثقة الجمعية العمومية، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد رياضة الملاكمة في مصر مزيدًا من التطور والانتشار. كما وجه الشكر للمجلس السابق على ما حققه من إنجازات، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للاتحاد لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز مكانة مصر في الرياضات الدولية القادمة.

خلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي تشرف عليه اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، مؤكداً أهمية دوره في إعداد قاعدة قوية من الناشئين في لعبة الملاكمة.

وأوضح أن المشروع يضم نحو 600 لاعب موهوب في رياضة الملاكمة في 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الملاكمة تعد واحدة من الرياضات الواعدة التي يمكن أن تحقق إنجازات كبيرة لمصر في المحافل الدولية.

في سياق متصل، أكد الوزير على أهمية وجود معد نفسي رياضي داخل الاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال برنامج “المعد النفسي الرياضي” على تأهيل معدين رياضيين متخصصين لتواجدهم داخل الاتحادات ومع اللاعبين في البطولات، وخاصة في رياضة الملاكمة التي تتطلب تركيزاً عالياً وتحمل ضغطاً نفسياً كبيراً.

وأوضح أن وجود معد نفسي رياضي يمثل دعامة أساسية لتحسين الأداء الذهني والبدني للرياضيين.

وشدد الوزير على أهمية إجراء الكشف الطبي الدوري على جميع اللاعبين المشاركين في البطولات المحلية والدولية، لضمان سلامتهم وصحتهم، بالإضافة إلى ضرورة وجود سيارات إسعاف وأجهزة للإنعاش القلبي وتدريب المتخصصين على استخدامها، بما في ذلك الإسعافات الأولية.

وأكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لصحة الرياضيين، باعتبارها من الأسس الرئيسية لتحقيق الأداء الرياضي المتميز.

كما أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل حالياً على تطبيق الحوكمة المالية والإدارية للاتحادات الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة من خلال نشر اللعبة في مراكز الشباب والأندية.

وأشار إلى أهمية إعداد المدربين وصقل مهاراتهم عبر دورات تدريبية متخصصة تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية لرفع كفاءتهم وتطوير الأداء الفني.

وفي إطار تطوير المنظومة الرياضية، شدد الوزير على ضرورة الربط الإلكتروني بين الوزارة والاتحادات الرياضية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتسهيل عمليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل المباشر مع الاتحادات الرياضية، ودعم خططها وبرامجها، بما يسهم في تعزيز الرياضة المصرية على كافة المستويات.