الحرس الوطني الأوكراني: خسائر روسيا اليومية تتجاوز 2000 جندي

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني رسلان موزيتشوك، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الجانب الروسي في محاولة نشر قوات المشاة لاقتحام المواقع العسكرية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يتكبد خسائر تصل إلى حوالي 2000 جندي يوميًا.

وقال موزيتشوك - في تصريحات نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية -: "يواصل العدو إشراك المشاة بنشاط في هجماته، في بعض المناطق، يحاول تعزيز مجموعات المشاة بعدد صغير من الآليات المدرعة".

وأضاف: "إذا قمنا بتحليل الاشتباكات، خاصة خلال الأيام العشرة الماضية، كانت هناك أعمال اقتحام تشمل عدة آليات مدرعة، ومع ذلك لا يمكننا وصف هذه الاقتحامات بأنها متكررة.. الآن يمكننا رؤية أن العدو يحاول باستمرار إحضار المشاة لإجراء مثل هذه العمليات الهجومية".

وتابع موزيتشوك: "في المجمل، قد يحدث ما يقرب من 200 اقتحام خلال يوم، أحيانًا أكثر.. في الواقع تصل خسائر العدو إلى حوالي 2000 شخص يوميًا، مما يدل على مدى استعداد العدو لإرسال العديد من المشاة في كل مرة لإجراء عمليات الاقتحام، ومحاولة الاستيلاء على المواقع".

وأكد المسؤول العسكري، على فعالية دفاع الجيش الأوكراني، مضيفًا أن المشاة الروس يتم صدهم بواسطة الطائرات بدون طيار، وفي بعض المناطق تصل دقة التدمير وفعالية الطائرات بدون طيار إلى 70-80%.

وأضاف أنه قد وقع أكثر من 100 اشتباك قتالي على خط التماس منذ بداية اليوم الثلاثاء، كما تم صد 11 محاولة اقتحام منذ بداية اليوم في المناطق الأمامية حيث تؤدي فرق الحرس الوطني مهامها.