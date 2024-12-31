الأسهم الفرنسية تدفع فاتورة الأزمات السياسية في 2024

دفعت الأسهم الفرنسية، فاتورة الأزمات السياسية في العام الجاري، حيث أنهت عام 2024 بخسارة بينما حققت معظم المؤشرات الأوروبية والأمريكية مكاسب كبيرة.

وانخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 2.2% هذا العام، مقارنة بمكاسب بلغت 19% لمؤشر داكس الألماني، و15% لمؤشر إيبكس الإسباني، و13% لمؤشر "فوتسي إم أي بي"الإيطالي، وفقًا لشبكة بلومبرج.

وعندما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو في محاولة للتعافي من هزيمة قاسية في الانتخابات الأوروبية، أقام سلسلة من الأحداث التي أدت إلى طريق مسدود في الميزانية، وخفض التصنيف السيادي وتراجع حاد على الأسهم والسندات الفرنسية.

ودفعت الاضطرابات السياسية الفارق في العائد بين سندات الحكومة الفرنسية ونظيراتها الألمانية إلى أوسع نطاق منذ عام 2012 وضربت الأسهم المالية وغيرها من الأسهم التي تركز على الاقتصاد المحلي.

كما واجه مؤشر "كاك 40" تحديًا من قبل أسهم السلع الفاخرة ذات الوزن الثقيل حيث قلص المتسوقون الصينيون إنفاقهم على حقائب اليد الراقية ومنتجات العناية بالبشرة.