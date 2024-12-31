البابا تواضروس يهنئ الأقباط والشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط والشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد 2025، مشيرًا إلى أن نهاية العام فرصة للتأمل والشكرعلى النعم التي منحها الله خلال العام الماضي، وتذكر اللحظات السعيدة، مع استقبال العام الجديد بروح مليئة بالصلاة والشكر.

وقال البابا تواضروس في فيديو للتهنئة برأس السنة الميلادية: « نشكر الله على نعمة الاستقرار والأمان والسلام في مصر ونصلي بقلوب حارة ودموع من أجل مناطق الصراعات، نثق أن الصلاة تصنع الكثير، فهي فعل الله الذي يفوق كل شيء».



ودعا للصلاة من أجل الأماكن التي تمر بصراعات والعنف والحروب ومن أجل المتعبين والمجروحين والضحايا والمهمشين، راجيًا أن يعم السلام في قلوب الجميع.

واختتم رسالته بالقول «عام جديد ملئ بكل حب وسلام ورجاء نستقبل فيه الأيام بكل فرح وكذلك يد الله التي تعطينا أيام حياتنا على الدوام.. كل عام وانتم تتمتعون بالسلام في كافة حياتكم ووطنكم».

كما دعا البابا الجميع للصلاة من أجل ضحايا الحروب والمتألمين والمهمشين، : «نستقبل عامًا جديدًا مليئًا بالمحبة والسلام والرجاء، مؤمنين بيد الله التي تبارك أيام حياتنا. كل عام وأنتم تنعمون بالسلام والفرح في حياتكم ووطنكم».