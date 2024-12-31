الدولار الأمريكي ينهي العام على مكاسب هي الأكبر منذ 10 سنوات

ارتفع الدولار الأمريكي يوم /الثلاثاء/، متوجًا أقوى تقدم سنوي له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث وعدت عوامل الاقتصاد الأمريكي القوي وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.

دفعت المكاسب مؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. فقد ارتفع بنحو 8% هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، بعد أن دفع التوسع المرن بشكل مفاجئ المتداولين إلى تقليص التوقعات بشأن مقدار تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وفقا لشبكة بلومبرج.

وأشار المحللون إلى أن ارتفاع الدولار لديه مجال للاستمرار في أوائل العام المقبل بعد أن أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مخالفين بذلك البنوك المركزية الأخرى التي من المتوقع أن تخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع. وأعطى هذا المستثمرين حافزًا لتحويل النقد إلى الولايات المتحدة، مما دفع العملة إلى الارتفاع.

وتقدم الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين في عام 2024، مع ضعف الدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية والين الياباني أكثر من غيره مقابل العملة الأمريكية.

وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، زادت مجموعة من اللاعبين في السوق - بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول - الرهانات الإجمالية على ارتفاع الدولار إلى حوالي 29.8 مليار دولار. هذا هو الموقف الأكثر صعودًا تجاه العملة الأمريكية منذ أبريل.

ومع ذلك، هناك بعض الشكوك حول مدى استمرار ارتفاع الدولار، نظرًا لحجم مكاسبه وحقيقة أن الوتيرة الأبطأ لخفض أسعار الفائدة مُسعرة إلى حد كبير في السوق.