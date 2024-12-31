انطلاق احتفالية رأس السنة بعرض "نوستالجيا 80/ 90" بمسرح البالون.. صور

انطلقت منذ قليل، احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، برأس السنة الميلادية الجديدة 2025، بمسرح البالون، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

بدأ الفصل الأول من الاحتفالية بالعرض الاستعراضي الغنائي "نوستالجيا ٩٠/٨٠"، بالإشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهد العرض مجموعة من التابلوهات الاستعراضية لبعض أعمال دراما وسينما الثمانينات والتسعينات.

العرض مستوحى فكرته من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن، منها: مسلسلات أرابيسك، المال والبنون، زيزينيا، أحلام الفتي الطائر، بوابة الحلواني، الضوء الشارد، وغيرها، وأفلام الراقصة والسياسي، البيه البواب، الكيت كات، شمس الزناتي، وغيرها.

العمل؛ استعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم.