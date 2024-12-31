أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي روسي كبير وتسقط طائرات مسيرة

أفادت القوات الأوكرانية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لهجوم جوي روسي كبير خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكدة إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي أُطلقت باتجاه مناطق متفرقة في البلاد.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فقد استخدمت روسيا طائرات مسيرة من طراز معين بالإضافة إلى صواريخ موجهة، حيث انطلقت هذه الهجمات من مناطق تقع في عمق الأراضي الروسية.

وشاركت في جهود التصدي للهجوم مجموعة من الوحدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك الطائرات الحربية ونظم الدفاع الصاروخي ووحدات متخصصة في التشويش الإلكتروني، بالإضافة إلى فرق متحركة تولت مهمة التعامل مع الطائرات المسيرة في مواقع مختلفة.

وأكدت السلطات العسكرية الأوكرانية نجاحها في الحد من أضرار الهجوم، حيث تم إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة في أماكن متفرقة، في خطوة تسعى لتعزيز الأمن الجوي وسط التصعيد المستمر في النزاع.