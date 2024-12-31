البحرين يقصي الكويت صاحب الأرض ويتأهل إلى نهائي خليجي 26

حقق منتخب البحرين فوزًا مهمًا على نظيره الكويتي بنتيجة 1-0، في مباراة نصف نهائي خليجي 26، ليضمن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

اللقاء شهد تنافسًا قويًا بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، حيث حسم المنتخب البحريني المواجهة بفضل هدف وحيد.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 75 عبر اللاعب محمد جاسم مرهون، بعد تمريرة حاسمة من أمين بن عدي، حيث استغل مرهون الفرصة ليهز شباك المنتخب الكويتي ويمنح فريقه التقدم.

قدم منتخب البحرين أداءً متوازنًا على مدار اللقاء، معتمدًا على الصلابة الدفاعية وتنظيم خط الوسط الذي أتاح السيطرة على مجريات اللعب.

رغم محاولات المنتخب الكويتي للعودة في النتيجة، إلا أنه اصطدم بدفاع بحريني قوي وحارس مرمى متألق حال دون تسجيل أي أهداف.

التأهل المستحق

بهذا الفوز، يواصل منتخب البحرين حملته نحو لقب بطولة الخليج، متطلعًا إلى تحقيق إنجاز جديد في النهائي.

من جانبه، أظهر منتخب الكويت أداءً جيدًا طوال البطولة لكنه لم ينجح في استكمال مشواره أمام حامل اللقب.

الجماهير البحرينية تحتفل بهذا الانتصار الثمين، فيما ينتظر الجميع المواجهة النهائية لمعرفة ما إذا كان المنتخب البحريني سيضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه.