روسيا تندد بالضربات الإسرائيلية على اليمن وتدعو لتحقيق دولي شامل

أعرب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، عن استنكاره للغارات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي اليمنية مؤخرًا.

وعبّر عن قلقه من الأضرار التي لحقت بالمرافق الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها بأي شكل.

وفي تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام روسية، أكد نيبينزيا أن تلك الضربات تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك منشآت تخزين الطاقة والموانئ الرئيسية، مما أثر بشكل مباشر على القدرات التشغيلية لهذه المناطق الحيوية.

كما لفت الانتباه إلى تقارير إعلامية صادرة عن مصادر إسرائيلية، تفيد بأن العمليات الجوية كانت جزءًا من خطة أُعدت مسبقًا، إذ انطلقت الطائرات الحربية قبل وقوع الأحداث التي تذرعت بها إسرائيل لشن الهجمات.

واعتبر أن هذه المعلومات، إذا صحت، تثير تساؤلات جدية وتستدعي تحقيقًا شاملًا للكشف عن تفاصيلها.

نيبينزيا أكد كذلك أن اليمن تعرضت لاعتداءات جوية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه بعض الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، في دعم إسرائيل يثير مخاوف إضافية، خاصة مع تعرض فريق أممي بقيادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمخاطر خلال هذه التطورات.