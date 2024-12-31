وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمات على آليات المنهج الجديد 2.0

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،اليوم تدريب معلمات التعليم المجتمعى بالفيوم على آليات تفعيل المنهج الجديد 2.0 ، بمسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وجهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية، يستمر البرنامج التدريبي، مدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م ، وحتى الخميس 2 يناير 2025م

يشمل البرنامج التدريبي 3 محاور رئيسية :

المحور الأول : فلسفة المنهج الجديد 2.0 وثقافة المنهج بالتعليم المجتمعي.

المحور الثاني : طرق تدريس الحروف والأرقام

المحور الثالث : طرق تدريس المنهج في الصفوف الثاني والثالث

وبلغ عدد المتدربات 150 معلمه بمدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة

تم تنظيم التدريب برعاية وتوجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف ريحاب عريق وكيل المديرية، وجهاد البراوي والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق مسئول التدريب بالمديرية، وهويدا يحيي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وفريق العمل بإدارتي التدريب والتعليم المجتمعي بالمديرية، والمدربين الدكتور هاني فوزي، وسحر محمد فهيم، وسماح ريان.

aa5fcc46-d4e2-4ecc-8024-3b2ac4cd09ce