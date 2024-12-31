ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمات على آليات المنهج الجديد 2.0

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،اليوم  تدريب معلمات التعليم المجتمعى بالفيوم على آليات تفعيل المنهج الجديد 2.0 ، بمسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وجهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية، يستمر البرنامج التدريبي، مدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من  الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م ، وحتى الخميس 2 يناير  2025م

يشمل البرنامج التدريبي 3 محاور رئيسية :

المحور الأول : فلسفة المنهج الجديد 2.0 وثقافة المنهج بالتعليم المجتمعي.

المحور الثاني : طرق تدريس الحروف والأرقام

المحور الثالث : طرق تدريس المنهج في الصفوف الثاني والثالث

وبلغ عدد المتدربات 150 معلمه بمدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة

تم تنظيم التدريب برعاية وتوجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة  التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف ريحاب عريق وكيل المديرية، وجهاد البراوي والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق مسئول التدريب بالمديرية، وهويدا يحيي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وفريق العمل بإدارتي التدريب والتعليم المجتمعي بالمديرية، والمدربين الدكتور هاني فوزي، وسحر محمد فهيم، وسماح ريان.

aa5fcc46-d4e2-4ecc-8024-3b2ac4cd09ce
aa5fcc46-d4e2-4ecc-8024-3b2ac4cd09ce
c6c41823-ab06-49aa-9b0b-40f40b8d59c9
c6c41823-ab06-49aa-9b0b-40f40b8d59c9
مدير تعليم الفيوم تدريب معلمات التعليم المجتمعي آليات تفعيل المنهج الجديد محافظة الفيوم