وكيل تعليم الفيوم يفتتح معرض نتائج العام الجديد 2025..صور

افتتح الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معرض نتائج العام الجديد 2025، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة، مدير إدارة الأنشطة بالمديرية.

يعد المعرض فرصة لعرض إبداعات الطلاب في مجالات متعددة، حيث قام المشرفون على المعرض من الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارات الأنشطة بتنسيق المعرض الذي يشمل عدد كبير من نتائج العام الجديد 2025 كما شارك في المعرض توجيه عام المجال الصناعي وتوجيه عام التربية الفنية لعرض أعمال الطلاب في تلك المجالات.

في كلمته خلال الافتتاح، قدم الدكتور خالد قبيصي رسالة شكر وتقدير لإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وإدارة الأنشطة و الإدارات التعليمية على الجهود المبذولة في تنظيم المعرض، كما وجه شكر إلى الأستاذ هشام أبو عوف، مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وإدارة الأنشطة، وتوجيهات المجال الصناعي والتربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن المعرض هو نتاج التعاون المستمر بين الشئون التنفيذية والأنشطة والتوجيهات الفنية المشاركة في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

كما أكد وكيل الوزارة أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، ودعا إلى تعزيز التعاون بين جميع الإدارات التعليمية لتحقيق التفوق العلمي والفني في المدارس فى مجال الأنشطة.

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