شي جين بينغ: الصين ستواجه التحديات وتحقق إنجازات تاريخية في 2025

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قادرة على تجاوز التحديات والضغوط من خلال الثقة والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يواصل المضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات نوعية.

جاء ذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد 2025، ألقاها عبر مجموعة الصين للإعلام وشبكة الإنترنت.

وأشار شي إلى أن الصين تسعى لإنجاز خطتها الخمسية الـ14 بالكامل خلال عام 2025، من خلال تنفيذ سياسات استباقية وفعالة تُركز على التنمية عالية الجودة، وتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي لتحقيق الاعتماد على الذات.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات عدة، أبرزها البيئة الخارجية غير المستقرة والتحول إلى محركات نمو جديدة، مؤكدًا أن الشعب الصيني قادر على تحقيق النجاح رغم الظروف الصعبة.

وتطرق الرئيس الصينى إلى أبرز إنجازات عام 2024، حيث شهد الاقتصاد انتعاشًا كبيرًا مع توقعات بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 130 تريليون يوان، وإنتاج أكثر من 10 ملايين مركبة تعمل بالطاقة الجديدة.

كما أحرزت الصين تقدمًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والدوائر المتكاملة.

وختم شي جين بينغ بالدعوة إلى مواصلة العمل بروح التفاؤل والالتزام لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.