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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم نشارك في مسابقة الهجرة غير الشرعية.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم اليوم فى المسابقة الفنية للهجرة غير الشرعية للعام الخامس على التوالي (مدرسة الشهيد يحيى البحيري الصناعية بنين إدارة أبشواى التعليمية - ومدرسة العدوة الفنية بنات إدارة شرق الفيوم) حيث شارك عدد 60 طالبة في المسابقة (كل مدرسة 30 طالبة)

تم توزيع حقائب أدوات الرسم لكل طالبة مشاركة من المدرستين ، وتم ارسال حقائب الأدوات من منظمة الهجرة لكل المشاركين، تم توزيعها على طالبات المدرستين على أن يتم رسم اللوحات عن موضوع الهجرة غير الشرعية وتسليم ٦٠ لوحة فنية من المدرستين، للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية حيث يتم تسليم اللواحات الفنية وتقييمها واختيار الفائزين من كل مدرسة مشاركة على أن يكون تسليم اللوحات فى موعد غايته يوم 15 فبراير 2025م.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، وهالة أمين اللباد مدير إدارة التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.

 

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