مدير تعليم الفيوم يتابع أنشطة طالبات مدرسة الفنية الجديدة للبنات.. صور

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم، ندوات وأنشطة طالبات مدرسة الفنية الجديدة للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتورة كريمة أبوالمجد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التعليم القائم على المشروعات.

تأتي الفعالية في إطار المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية في محافظة الفيوم، حيث تم تنظيم ندوات تدريبية لطالبات المدرسة حول كيفية إنتاج المشغولات اليدوية وتعريفهم بأهمية الحرف اليدوية في الحياة اليومية.

خلال الندوات، تم تدريب الطالبات على طرق تصنيع المشغولات اليدوية، مثل التطريز، الخياطة، والمشغولات اليدوية، كما تم التعاون مع "أيادي مصر" فرع الفيوم لتوفير فرصة التدريب والتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية التي ستقوم الطالبات بإنتاجها.

تم عرض كيفية استخدام منصة "أيادي مصر"، وهي منصة إلكترونية مخصصة لتسويق الحرف اليدوية، حيث يتمكن الطلاب من عرض منتجاتهم و بيعها على الإنترنت، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق دخل إضافي للطالبات المشاركات في المشروع.

كما تم الإعلان عن استئناف الندوات التدريبية في أجازة نصف العام الدراسي، بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث ستستمر الطالبات في تطوير مهاراتهم في الحرف اليدوية، وتعلم كيفية تسويق منتجاتهم عبر المنصة الإلكترونية.

قام بتقديم الندوة طاهر عبد التواب من منصة "أيادي مصر"، الذي قدم شرحًا وافيًا عن أهمية المشغولات اليدوية وكيفية تسويقها إلكترونيًا عبر منصة "أيادي مصر"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للطالبات في مجال الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية ، وتساعدهن في تنمية مهاراتهن العملية والإبداعية.

في ختام الفعالية، أشاد الدكتور خالد قبيصي بجهود المدرسة و إدارة المشاركة المجتمعية في دعم التعليم الفني وتحقيق الاستفادة العملية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية المبتكرة، كما أعرب عن تقديره للتعاون مع منصة "أيادي مصر" التي توفر فرصًا تسويقية للطالبات، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي.