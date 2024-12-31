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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. من جنسيات مختلفة.. تعيين "مقاتلين سابقين" ضباطًا في الجيش السوري الجديد

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يستقبل وزير الدفاع
السيسي يستعرض جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية 
من جنسيات مختلفة.. تعيين "مقاتلين سابقين" ضباطًا في الجيش السوري الجديد
هجوم بالصواريخ.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون
احترام القانون الدولي..الصليب الأحمر يحذر من انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة
لبنان يعيد جنودًا مؤيدين للأسد إلى دمشق
تفاقم القمع ضد المرأة.. طالبان تهدد بإلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية حال مواصلة توظيف الأفغانيات

السيسي الجيش السوري الحوثيون مطار بن جوريون غزة دمشق طالبان