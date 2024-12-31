اقرأ غدا في "البوابة".. من جنسيات مختلفة.. تعيين "مقاتلين سابقين" ضباطًا في الجيش السوري الجديد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يستقبل وزير الدفاع

السيسي يستعرض جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية

من جنسيات مختلفة.. تعيين "مقاتلين سابقين" ضباطًا في الجيش السوري الجديد

هجوم بالصواريخ.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون

احترام القانون الدولي..الصليب الأحمر يحذر من انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة

لبنان يعيد جنودًا مؤيدين للأسد إلى دمشق

تفاقم القمع ضد المرأة.. طالبان تهدد بإلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية حال مواصلة توظيف الأفغانيات