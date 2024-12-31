"وكيل تعليم الفيوم" يُكرم منتخب الملاكمة والتايكوندو..صور

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم منتخب الملاكمة والتايكوندو بالمديرية، الفائزين بالمركز الثاني والثالث في بطولة الجمهورية للمدارس (المرحلة الثانوية)، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

تم تكريم الطلاب والمدربين المشاركين فى بطولة التايكوندو وبطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية.

1.الطالب محمد عادل عبدالوهاب ـ مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بغرب الفيوم ، والذي فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (وزن 78 كجم) فى بطولة التايكوندو.

2.الطالب عبدالرحمن أحمد سيد - المدرسة الرياضية بنين بشرق الفيوم، والذي فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية والميدالية الفضية في وزن ٩٢ كجم في بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية.

3.الطالب براء أسامة سيد - مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، والذي فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية، في وزن ٥٤ كجم، في بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية.



كما كرّم وكيل الوزارة مدربي فريق الملاكمة والتايكوندو، الكابتن محمد حسني توفيق، مدرب فريق للتايكوندو، والكابتن شريف عبدالناصر مدرب فريق الملاكمة.

ووجه وكيل الوزارة رسالة الشكر والتقدير لأسرة التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتحقيق الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

245ff08d-2a4f-48b0-957c-6547eeb9835c

3010a528-8b66-470a-b732-c59a529f6072

953393da-57c1-4e3a-a1ef-fad1b74aa428

dad6fb57-620b-457b-9bd2-49bcace0738d (1)

dad6fb57-620b-457b-9bd2-49bcace0738d