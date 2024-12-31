وزير الرياضة يشارك في احتفالية رأس السنة بمركز شباب الجزيرة وشوارع القاهرة

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات حملة “بشبابها” التي نظمت احتفالية مميزة بمناسبة رأس السنة بمركز شباب الجزيرة وشوارع القاهرة.

تضمنت الفعاليات توزيع الهدايا، والرسم على وجوه الأطفال، وإقامة مسابقات ترفيهية للشباب في أجواء من البهجة والاحتفال بالعام الجديد.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الشباب المشاركين في الحملة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الإيجابية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية : “سعدت اليوم بمشاركة شباب حملة ’بشبابها‘ في فعاليات مبهجة بمناسبة العام الجديد. هذه المبادرات تعكس روح الإبداع والمسؤولية لدى شبابنا، وتؤكد دورهم الهام في نشر الطاقة الإيجابية وتعزيز الترابط المجتمعي. نؤمن بقدرة الشباب على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وسنواصل دعمهم لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.”

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في نشر السعادة بين المواطنين، وتشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال التطوعية التي تعزز من روح الانتماء والولاء للوطن.

اختُتمت الفعاليات وسط أجواء احتفالية مميزة، أعرب فيها الحضور عن سعادتهم بالمشاركة واستعدادهم لتنظيم المزيد من المبادرات المجتمعية خلال العام الجديد.