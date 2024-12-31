ننشر قرارات جلسة مجلس جامعة دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط، اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية نائبَي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عمداء الكليات، و الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.



في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الجامعة التهنئة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة السابق، بتولي مهام رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنياً له دوام التوفيق في منصبه الجديد.



كما قدم رئيس الجامعة الشكر الدكتور حمدي الغندور، عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة صيانة المدن الجامعة، وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول والانتهاء من أعمال صيانة المدن الجامعية بالشكل الأمثل ، بما يتوافق مع سياسة الجامعة في توفير إقامة جامعية آمنة للطلاب وداعمة لهم في مسيرتهم الأكاديمية.

واستعرض المجلس حصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة لشهر ديسمبر 2024 ، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الحضور والانصراف، وكذلك ضوابط أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الخاصة بتنظيم الامتحانات لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتوفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة، بما يعزز العدالة بين الطلاب حيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط قرارات الجلسة.

وناقش المجلس، عدداً من القرارات الأكاديمية الهامة، شملت منح ٢ لقب علمي لوظيفة "أستاذ" ، و ١ لقب علمي "أستاذ مساعد"، بالإضافة إلى تعيين ٤ في وظيفة "مدرس" ، إلى جانب منح ٢٢ درجة دكتوراه، و٢٣ درجة ماجستير.

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الجامعة على أهمية التعاون المستمر بين كافة قطاعات الجامعة لتحقيق أهدافها الأكاديمية والبحثية.