إنتصار السيسي مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وبركة وسلام

وجهت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري قائلة: كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الجديد.. ادعو الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وسلام وان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".

وفي السياق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم قائلا: أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، مواصلين العمل يدًا بيد من أجل مستقبل يعمه السلام والاستقرار، وتسوده روح التعاون والتكامل من أجل رفاهة البشرية".

كل عام وأنتم بخير

