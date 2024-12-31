احتفالا بالعام الجديد.. طارق الشيخ يطرح أغنية "الفترة اللي فاتت"

طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "الفترة اللى فاتت" من كلمات محمود سوستة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى، وميكس وماستر محمد جودة وكولا نادر الشاعر.

تقول كلمات الأغنية: كان نفسي تكملو معايا بس الحرام مبيدومش ما لو انتو كنتو ولاد حلال كانت عشرتنا متهونش، بس عادي اديني بتعلم اعرف صحبك وعليه علم، مش شكرانيه والله ف نفسي بس يكفي ان انا مبخونش، باجحين بطريقه لا تعقل ضربتهم جتلي ف مقتل قال ايه ومش عايزني ازعل، دنتو ليكم وقت روقه اوعدكو الفتره الجايه مش هتصعبو تاني عليا، وهرد الضربه ب ١٠٠ الكلام علي صحه و فوقه، ف الفتره اللي فاتت ناس كتير ف عنيا ماتت والسنين والعشره هانت والخيانه بانت ف عينكو .

وطرح مؤخرًا كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أغنية جديدة تحمل اسم "شغلنهم إحنا غيرهم" من كلمات محمود سوستة وألحان خالد سلطان وتوزيع خليل وشيندى، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور.

كما طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلنى" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.

تقول كلمات الأغنية: موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش.