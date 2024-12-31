منة فضالي تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2025: سنة سعيدة عليكم يا رب

هنأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بحلول العام الميلادي الجديد 2025، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت منة فضالي، على حسابها الشخصي عددا من الصور لها، معلقة، "سنة كان فيها الحلو والوحش برضو بس دايما بقول الحمد لله على كل حاجه تيجي، بس دايما لازم يكون عندنا أمل في الحياة مهما كان اللي بنمر بيه، دايما نقول يا رب وربنا كبير، ممكن ظروفنا مش شبه بعض وحياة كل شخص غير التاني بس في الآخر كلنا واحد وإحنا اللي بنغير وبنختار حياتنا اللي إحنا عاوزنها".

وتابعت: اللي عاوزة أقوله من كل ده أن مفيش حاجة حتتغير غيرنا إحنا بنموت و بيتولد غيرنا في مجتمع و تفكير تاني غيرنا نحاول نحمد ربنا على أي حاجة ربنا مديهالنا، فأنا بالبنسبالي كانت سنة فيها شغل آه وسفر وحاجات كتير بس كان فيها اوحش حاجة أن أمي جالها سرطان وعشت فترة صعبة برغم أنها كانت في المستشفي كنت بصور في نفس الوقت ومكنتش بنام يعني في الآخر الحمد لله على كل شىء.

واختتمت تعليقها قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب وعلى كل أحبابكم، وكل اللي نفسه في حاجة تتحقق يا رب، شكرا لكل حد وقف جانبي او ساعدني من بعيد او قريب، شكرا لكل الناس اللي اشتغلت معاهم ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم في شغلي، شكرا لجمهوري والفانز والإعلاميين وكل الناس اللي بتشجعني دايما”.

وتقوم الفنانة منة فضالي بتصوير مشاهد مسلسل "سيد الناس" الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الدرامي 2025، والذي تدور أحداثه بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانون: عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري، ومن تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.