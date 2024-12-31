الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم تطالب بزيادة المعاشات.. صور

طالب أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين فى محافظة الفيوم بضرورة زيادة المعاشات والانتظام فى صرفها خاصة وإنها تتأخر للمحالين الى المعاش لمدة تصل الى خمس سنوات وضرورة تعديل قانون نقابة المهن الزراعية والعمل على زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم بمقر النقابة فى مدينة الفيوم برئاسة الدكتور علاء شيلابى نقيب الزراعيين بالمحافظة وحضره أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ومصطفى رمضان وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتور على سعد نقيب الاطباء البيطريين بالمحافظة .

فى بداية اللقاء تم عرض فيديو عن انجازات النقابة فى الثلاثة أعوام الاخيرة .



واكد الدكتور علاء شيلابى ان الزراعيين يتواجدون فى 36 مصلحة حكومية بالاضافة الى القطاع الخاص، وان هناك ثلاث موارد اساسية للنقابة هى الأشتراكات والرسوم المقررة بالإضافة إلى اصول النقابة، مضيفا أنه تم استرداد 11 اصل من بينها 10 افدنة على ساحل بحيرة قارون من المقرر ان يتم اقامة نادى للزراعيين بها على مساحة ثلاثة أفدنة بالاضافة الى إقامة منتجع سياحى على باقى المساحة بالاشتراك مع احد الشركات المتخصصة .



وأشار المهندس حسام السيد امين عام النقابة فى الفيوم إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم بلغ 9500 عضو وهم يعملون فى القطاع الحكومى مثل الزراعة والطب البيطرى والتموين والتربية والتعليم والجامعة وغيرها .



فى نهاية الاجتماع تم فتح حوار مفتوح مع أعضاء النقابة والذين تنوعت مطالبهم بين زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة وزيادة المعاشات والانتظام فى صرفها واهمية تعديل قانون نقابة المهن الزراعية وصيانة مقر النقابة فى مركزى سنورس وأبشواى.

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