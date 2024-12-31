القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جوية على الحوثيين في العاصمة صنعاء

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم /الثلاثاء/، تنفيذ عدد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنها نفذت ضربات دقيقة متعددة في صنعاء، وفي مواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وأضاف البيان إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية، استهدفت منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة للحوثيين، تضم صواريخ وطائرات من دون طيار.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن المرافق المستهدفة استُخدمت في عمليات للحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جَنُوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكشف البيان أن طائرات تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية استهدفت موقع رادار ساحليًا للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه فوق البحر الأحمر.

وأكد البيان أنه لم تقع إصابات أو أضرار في أفراد أو مُعِدَّات أمريكية في أي من الواقعتين، مشيرًا إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقليص عمليات الحوثيين التي تهدد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.