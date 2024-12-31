المغرب: ارتفاع العجز التجاري إلى 6،5 %

اد مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6،5 % ليبلغ 275،74 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 258،83 مليار درهم قبل عام.

وأوضح المكتب - في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية - أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (+ 5،7 % إلى 689،16 مليار درهم)، والصادرات (+ 5،2 % إلى 413،41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 %.

ويُعود نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12،1% إلى 162،73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8،8 % إلى 159،55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7،9% إلى 149،05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1،8 % إلى 82،60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (- 5،9 % إلى 104،38 مليار درهم).

وأشار مكتب الصرف المغربي إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16،9 % إلى 24،21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 9،1 % إلى 75،23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (+ 6،7 % إلى 145،93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+3،1 % إلى 77،91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (+ 2،5 % إلى 16،61 مليار درهم).