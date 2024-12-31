ناشئات المقاولون 2011 يحققن فوزًا على وادي دجلة بدوري الجمهورية

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2011 انتصارًا هامًا في دوري الجمهورية للكرة النسائية، حيث تغلب على نادي وادي دجلة بنتيجة 2-1.في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المقاولون .

سجلت أهداف المباراة كل من رودينا محمد علي التي أحرزت الهدف الأول، وزينب أحمد إمام التي أضافت الهدف الثاني. وتألق في المباراة حارس المرمى ندي محمد بدوي، حيث تصدت للعديد من الهجمات، مما ساهم في تأمين الفوز.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع، ويشرف على جهاز الكرة النسائية الكابتن مجدي مصطفى ، بينما تتولى الكابتن نورهان شتا مهمة المدير الفني. ويضم الطاقم الفني أيضًا الكابتن مصطفى علي مدربًا، والكابتن محمد يحي مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى الكابتن آية أيمن إداريًا، والكابتن ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب.