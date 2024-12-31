إعلام الفيوم يواصل فعاليات حملة "اتحقق قبل ما تصدق"

نظم مركز اعلام الفيوم اليوم لقاءً تثقيفيا حول “ترسيخ القيم الأخلاقية والحفاظ على استقرار الوطن، يأتي اللقاء استمرارًا للحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وتحت شعار (اتحقق..قبل ما تصدق ) بهدف توعية المجتمع بمخاطر الشائعات وأسلوب مواجهتها فى الفترة من منتصف ديسمبر الحالي وحتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥.

حاضر اللقاء المستشار أسامة العطفي رئيس محكمة استئناف القاهرة، الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، الشيخ محمود عبد الستار مدير الدعوة بالمنطقة الازهرية، جمال عبد الناصر رئيس اتحاد بشبابها وباحث دكتوراة بكلية الدفاع الوطني، بحضور سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم، نادية أبو طالب المسئول الإعلامي بالمركز، وبمشاركة لفيف من القيادات وممثلي الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، والكيانات الشبابية، وإتحاد شبابها، ومواطنى الفيوم .

بدأ اللقاء بالسلاك الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة افتتاحية أشارت فيها سهام مصطفى مدير مركز الاعلام الى دور الهيئة العامة للاستعلامات كمؤسسة إعلامية في الحفاظ على القيم الأخلاقية موضحةً أن ترسيخ القيم الأخلاقية هو ركن أساسي لاستقرار المجتمع وازدهار الأمة حيث تعزز القيم الأخلاقية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المواطنين والشعور بالانتماء للوطن، وتساعد على مكافحة الفساد والتعصب، لافتةً إلى أن هذا الأمر هو مسؤولية كل فرد ومؤسسة في المجتمع، وهو السبيل للتنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاقتصادي، ومكافحة الشائعات التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.

ومن جانبه تحدث المستشار أسامة العطفي بأن هناك ترابطا واضحا بين الأخلاق والقانون، فكلاهما يعكس القيم السائدة في المجتمع، مبيناُ أن القانون الإلهي المتمثل في الأديان السماوية شكل أساساً للقواعد الأخلاقية التي بدورها استلزمت وضع القوانين لصونها وحمايتها. مما يجعل كل من الأخلاق والقانون وجهان لعملة واحدة وهي قيم المجتمع.

وتابع العطفي ان الأخلاق أعم وأشمل من القانون لأن الأخلاق تهتم بالنوايا ولا تكتفى بالحكم على السلوك الخارجى للشخص، منوهاً أن الهدف من أي قانون هو تنظيم الحياة والتعاملات بين الأفراد لتحقيق الأمن والعدالة ومن ثم استقرار المجتمع .

واستعرض العطفي أنواع الشائعات على مستوى الافراد، والمجموعات، والمؤسسات وهدف كل منها، وكيفية مواجهتها، واهمية التحقق من مصدر الخبر قبل إعادة نقله أو نشره لتلافي الوقوع تحت طائلة القانون موضحا العقوبات الخاصة بذلك في نصوص القوانين ومؤكدا أن القوانين مرجعها الاساسي قواعد الأخلاق .

وفي سياق متصل أكد الدكتور عماد عبد السلام على قيام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ومنها الجامعة ﺑدور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ حيث ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋظﻳﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻏرس اﻟﻘﻳم اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻘدﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻟﻔطرة اﻟﺳـﻠﻳﻣﺔ، وﺗﺗﻔـق ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ، موضحا أﻫﻣﻳـﺔ دورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣن اﻟﻔﻛري والثقافي والقيمي ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻓﺋﺔ ﻣـن أﻫـم ﻓﺋـﺎت المجتمع وﺛـروة ﻣـن أﻏﻠـﻰ ﺛـروات اﻷﻣـم أﻻ وﻫـﻲ ﻓﺋـﺔ الشباب حيث أنهم من أهم شرائح المجتمع وعماد الأمة ومکمن طاقتها المبدعة وقوتها الواعدة والتي باتت تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس في ظل التقدم التكنولوجي وغزو العقول بهدف انهيار منظومة القيم الأخلاقية وانتزاع الهوية الدينية والوطنية وبث الأفكار الهدامة و نشر الشائعات وبالتالي زعزعة الأمن والاستقرار و هدم الدولة من الداخل .

وأضاف عبد السلام في هذا الصدد ان الجامعة تستهدف تعزيز الأخلاق الحميدة لدى الطلبة وتحصينهم من الظواهر الدخيلة على المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.

وفي ذات السياق تحدث الدكتور جمال عبد الناصر عن دور الكيانات الشبابية في التوعية وغرس القيم الإيجابية لدى الشباب واصفأ إياهم بقوة التغيير المجتمعية التي تتصف بالحماس وروح المبادرة والقدرة على احداث التنمية في مختلف المجالات .

وحذر عبد الناصر الشباب من الانسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة والتطرف الفكري والثقافي والقيمي سعيا وراء تقليد الغرب وتبني عادات غريبة على المجتمع المصري ومن ثم تحولهم لأداة للهدم وليس البناء .

ومن جانب آخر ذكر الشيخ محمود عبد الستار أن الإسلام يأمر بحسن الخلق في المجتمع مع المسلم وغير المسلم ليعم السلام والطمأنينة بين جميع الناس، كما انه يعتبر مفهوم الأخلاق جوهرًا لنجاح العلاقات الإنسانية، حيث يُعزز الدين القيم الاخلاقية مثل الصدق، الأمانة، والرحمة، وحيث يُشدد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية التعامل بإنصاف واحترام، مما يساهم في بناء علاقات قائمة على الثقة والمحبة، وهذه القيم تُوجه الأفراد نحو سلوكيات تعزز من تماسك المجتمع وتساعد على حفظ الأمن والأمان في المجتمع مهما اختلفت العقائد والأديان، كما تناول عبد الستار بالتوضيح تضافر النصوص الشرعية في الحث على حسن الاخلاق والتأكيد عليها والتمسك بها، لأنها أساس بناء الامم والشعوب متطرقا إلى أمانة الكلمة وخطورتها على الأمن والأمان.

وفي ختام اللقاء اوصى الحاضرون بأهمية دعم المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والاعلامية للقيام بدور فاعل في تعزيز الروح الوطنية والقيم الاخلاقية و تشجيع التطوع والمشاركة المجتمعية لبناء الوطن والحفاظ على استقراره وسلامته .

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