صحة المنوفية: زيارة مفاجئة لمستشفى بركة السبع لتفقد الخدمات الطبية

قام الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، اليوم بزيارة مفاجئة إلى مستشفى بركة السبع المركزي، حيث تفقد الأقسام الحيوية بالمستشفى، برفقة الدكتور أحمد شاهين، مدير المستشفى، ونواب المدير، الدكتورة نهى الموافي والدكتورة أميرة داود، بالإضافة إلى محمد عبد الباري، مسؤول العلاقات العامة.

شملت الزيارة قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم متابعة أعمال توسعة القسم وتفقد غرفة العقر، كما تفقد مدير الخدمات العلاجية وحدات العنايات العامة وعناية القلب، للاطمئنان على جاهزية الأجهزة والطاقم الطبي.

وفي قسم الأطفال، تابع الدكتور محفوظ أعمال توسعة وحدة العناية المركزة للأطفال التي تم دعمها بخمسة أسرّة جديدة، يُتوقع تشغيلها قريبًا، إلى جانب تفقد الحضانات والتأكد من جاهزيتها لتلبية احتياجات المرضى.

كما تضمنت الجولة تفقد الأقسام الداخلية، حيث تم الاستماع إلى شكوى أحد المرضى، وتم التعامل معها بشكل فوري من قبل الفريق الطبي والإداري.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود مديرية الصحة بالمنوفية لتحسين مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات، وتلافي أي معوقات، وضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.