صحة المنوفية تعلن انتهاء تدريب الدفعة الثانية من مقدمي المشورة الأسرية

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية من مقدمي المشورة الأسرية، والتي شملت 150 من أعضاء الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تهدف إلى تحسين صحة الأسرة المصرية.

وأوضح بيان المديرية أن التدريب استمر لمدة أسبوعين تحت إشراف مدربين معتمدين من وزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي مقدمي المشورة الأسرية بالمحافظة إلى 255 شخصًا موزعين على 10 إدارات صحية و8 مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين لأمانة المعاهد الطبية المتخصصة.

وأكدت المديرية أن الجهود مستمرة لتدريب المزيد من الكوادر وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل عددًا أكبر من المنشآت الصحية، بما يساهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة.