الولايات المتحدة تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء وساحل اليمن يومي الاثنين والثلاثاء، في إطار تصعيد عسكري ضد الجماعة.

وأوضح البيان أن الهجمات الأمريكية استهدفت منشأة قيادة وتحكم، بالإضافة إلى مرافق لإنتاج وتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي يُزعم أنها تُستخدم في تنفيذ عمليات تستهدف السفن التجارية وحربيات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما أعلنت CENTCOM تدمير موقع رادار ساحلي تابع للحوثيين، إلى جانب سبعة صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية من طراز "الذهاب باتجاه واحد" فوق البحر الأحمر.

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الانفجارات في صنعاء، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أنها نتيجة الضربات الأمريكية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أن اليمن سيواصل "الدفاع عن نفسه" في أعقاب الضربات الأمريكية على العاصمة صنعاء.

التصعيد الحوثي ضد الملاحة الدولية

تأتي الضربات الأمريكية بعد استمرار الحوثيين في تنفيذ هجمات ليلية بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث تبنت الجماعة، الثلاثاء، مسؤولية إطلاق صاروخ استدعى تشغيل صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، قبل أن يتم اعتراضه خارج الحدود الإسرائيلية.

ويواصل الحوثيون استهداف الشحن التجاري في البحر الأحمر منذ أكثر من عام، في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل، زاعمين أن ذلك يأتي "تضامناً مع الفلسطينيين" في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.