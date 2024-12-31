محمد صلاح يقترب من تحطيم أرقام تييري هنري في الدوري الإنجليزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريق ليفربول في الكرة الإنجليزية، حيث بات على أعتاب تحطيم جميع الأرقام التي حققها الفرنسي تييري هنري، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأرقام التاريخية لصلاح وهنري

خاض محمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات 373 مباراة، سجل خلالها 229 هدفًا وقدم 103 تمريرات حاسمة، ليصبح واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

في المقابل، لعب تييري هنري مع آرسنال 377 مباراة في كل المسابقات، أحرز خلالها 228 هدفًا وقدم 93 تمريرة حاسمة، ليعد أسطورة النادي اللندني.

صلاح تفوق بالفعل على هنري في عدد الأهداف الإجمالية والتمريرات الحاسمة، ليضع اسمه في قائمة العظماء الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة الإنجليزية.

محمد صلاح

المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الرقم الوحيد الذي ما زال يحتفظ به هنري هو عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 175 هدفًا، بينما يمتلك صلاح حاليًا 172 هدفًا. بذلك، يحتاج "الملك المصري" إلى تسجيل 4 أهداف إضافية لينفرد بالمركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا هنري.

تييرى هنري

إرث لا يُنسى

ما يميز صلاح عن غيره هو استمرارية الأداء على أعلى مستوى، بالإضافة إلى كونه لاعبًا حاسمًا في المباريات الكبرى. يُعد تفوقه في صناعة الأهداف مؤشرًا على كونه لاعبًا جماعيًا لا يعتمد فقط على التهديف، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين تكاملًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

مع بقاء العديد من المباريات هذا الموسم، يبدو أن صلاح على وشك تسجيل المزيد من الأرقام القياسية، ليواصل تعزيز إرثه في الكرة الإنجليزية والعالمية.

جماهير ليفربول تنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي ينفرد فيها صلاح بجميع الأرقام، متجاوزًا أسطورة مثل تييري هنري.