المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير توكيلات بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5سنوات، لاتهامهم بتزوير توكيلات رسمية على غير الحقيقة بالسلام .

وكان قسم شرطة السلام، تلقي معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي، بالتزوير وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي 3متهمين واعترفوا بتقليد اختام شعار الجمهورية وتزوير تأشيرات ورخص وبطاقات وشهادات جامعية.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ، جهاز كمبيوتر ،يحوى بداخله علي محررات رسمية وجهازي تقطيع وتغليف.

واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في ممارسة النشاط الإجرامي التزوير مقابل مبالغ مالية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.