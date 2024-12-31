شقيق بشير الديك: الراحل عاني في رحلة علاجه الأخيرة

قال مروان الديك، شقيق الكاتب والسيناريست بشير الديك، إن شقيقه عاني في رحلة علاجة الأخيرة، مضيفا: “كان بشير دائما ما يودنا ويعاملنا أننا ابناىه وكنا نفخر دائما أنه شقيقنا”.

وتابع: كان مفترض أن يصل جثمان شقيقي عقب صلاة العصر ولكن تم إرجاء تشييع جنازته لحين وصول الجثمان من القاهرة.

وأكمل: "كان والدا لنا جميعا وكانت تربطه بوالدتي علاقة قوية جدا".

وعن نشأته قال إن شقيقه بشير الديك مواليد عام 1944 ونشأ وتعلم في قرية الخيا وبدأ حياته موظفا في قسم الحسابات بالتربية والتعليم بدمياط.

يذكر ان الكاتب بشير الديك بدأ حياته الأدبية بكتابة القصة القصيرة وانضم إلي نادي الأدب وجماعة الرواد الأدبية بدمياط في أوائل الستينيات وزامل خلالها الأدباء الدمايطة ومنهم مصطفي الأسمر وأنيس البياع والسيد النماس ويسري الجندي ومحمد السلاموني ثم انتقل إلي القاهرة وكافح حتي فرض اسمه ككاتب سيناريو متميز وكتب وأعد حوالي 50 فيلما سينمائيا وكان أول أعماله فيلم "مع سبق الإصرار"، من إخراج أشرف فهمي وبطولة محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين، والذي عرض في فبراير 1979، ثم كون ثنائيا ناجحا مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، مثل "سواق الأتوبيس"، و"ضربة معلم"، و"ضد الحكومة"، و"ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"، بالإضافة إلى ذلك اشترك مع المخرج الراحل محمد خان في العديد من الأفلام مثل "الرغبة"، و"موعد على العشاء"، و"الحريف". وظل بشير مرتبطا بأهله وقريته وأصدقائه في دمياط إلي وقت قريب حتي أنه قدم بعضهم في فيلمه الشهير سواق الأتوبيس الذى تم تصوير أجزاء منه في رأس البر بدمياط.

تعرض الكاتب بشير الديك منذ شهر تقريبا لازمة صحية عنيفة وعارضة نقل بسببها للرعاية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة ولكن الحالة زادت سوءا مما دعا ابنته للاستغاثة بوزيري الصحة والثقافة اللذان لم يتأخرا عن اللحاق به ونقله إلي العناية المركزة في مستشفي آخر وتحسنت حالته نسبيا وعاد إلي منزله ولكن الحالة عادت للتدهور مرة أخري مما احتاج معه الأمر إلي نقله مرة أخري للعناية المركزة ووضعه علي أجهزة التنفس الصناعي.